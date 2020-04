Endzone: A World Apart – Start in Early Access erfolgreich

Am 02. April 2020 startete Endzone: A World Apart auf den Plattformen Steam und GOG in den Early Access. Und das sehr erfolgreich, sieht man sich einmal die bereits veröffentlichten Reviews dazu an.

Auf Steam sind zurzeit 72% der 336 geschriebenen Bewertungen positiv, was dem Spiel den momentanten Status “größtenteils positiv” verleiht. Für ein Projekt im Early Access eine durchaus beachtliche Leistung.

Das bringt euch Endzone: A World Apart im Early Access

Es erwartet euch ein Haufen an Survival-Spaß im Stil eines Aufbaustrategiespiels. Ihr errichtet eine Siedlung und kämpft gegen die lebensfeindliche Vegetation des Planeten an. Dabei erwarten euch wilde Sandstürme, saurer Regen, verstrahlte Gebiete und verschiedene Wetterperioden. Natürlich muss sich auch um die Bevölkerung gekümmert werden, indem ihr über 30 verschiedene Gebäude nutzt um eure Siedlung am Leben zu erhalten.

Bereits im Laufe diesen Monats soll das erste Content-Update erscheinen, welches neue Nebenaufgaben ins Spiel implementieren wird. Es wird ebenso um direktes Feedback und Mitteilung der Wünsche der Community aufgerufen, um weitere Updates zu formen und zu planen. Demnach ist das volle Potenzial durchaus noch formbar und es bleibt spannend zu sehen, was sich aus diesem vielversprechenden Titel noch entwickeln mag.

Quelle: Steam