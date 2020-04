Wasteland 3 – Auf Ende August verschoben

Auch der Release von Wasteland 3 wird sich aufgrund der aktuellen Situation verzögern.

Wie Entwickler inXile in Person von Brian Fargo verlauten ließ, werde man den ursprünglich geplanten Releasetermin für Wasteland 3 nicht einhalten können. Die derzeitige Lage stelle das Studio allem voran vor logistische Herausforderungen, sodass man nun in Abstimmung mit den Publishern beschlossen habe, das Projekt um einige Monate zu verschieben.

“Wie die meisten Unternehmen sind wir vor einigen Wochen in den Work-from-Home-Modus gewechselt, was natürlich neue Herausforderungen mit sich gebracht hat. Wir waren begeistert, dass die Wasteland 3 Beta so gut aufgenommen wurde, aber die Realität ist, dass diese neuen logistischen Herausforderungen Auswirkungen auf die Veröffentlichung haben.”

“Wir sind in einer hervorragenden Position, da sowohl Microsoft als auch Deep Silver unseren Wunsch unterstützen, das Spiel unter den bestmöglichen Umständen zu veröffentlichen, und uns einige zusätzliche Monate geben, um sicherzustellen, dass dies vom ersten Tag an ein herausragendes Produkt ist.”