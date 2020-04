Humble Conquer COVID-19 Bundle – 40 Spiele kaufen und was Gutes tun

Das Konzept des Humble Bundles dürfte für eingeschworene PC-Spieler längst nicht mehr neu sein. Um sich gegen die Ausbreitung sowie die Folgen des Corona-Virus einzusetzen, riefen die Verantwortlichen hinter dem Humble Bundle nun eine neue Aktion ins Leben.

Humble Conquer COVID-19 Bundle bringt euch über 40 Spiele für weniger als 30 Euro

So können Spieler in Zeiten der Ausgangsbeschränkungen sparen und gleichzeitig im Kampf gegen COVID-19 unterstützend mitwirken. Im neuen Humble Bundle werden euch so über 40 Spiele sowie 20 E-Books für einen Preis von lediglich 28 Euro zur Verfügung gestellt. Der Erlös der gesamten Aktion geht schlussendlich zu 100 Prozent an wohltätige Zwecke und unterstützt damit Unternehmungen wie Ärzte ohne Grenzen, Direct Relief, International Rescue Committee oder Partners in Health, die sich gegen den Virus einsetzten.

Die Inhalte im speziellen Humble Bundle findet ihr im folgenden aufgelistet: