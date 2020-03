Gears Tactics – Systemanforderungen bekannt

Microsofts populäre Spiele-Reihe Gears (ehemalig Gears of War) hat neben einigen actionreichen Shootern bislang lediglich einen Ausbruch in die Mobile-Gaming-Szene gewagt. Nun steht mit Gears Tactics ein weiterer Genre-ferner Ableger in den Startlöchern.

Das sind die Anforderungen an euren PC

Das rundenbasierte Strategie-Spiel soll erst einmal lediglich für den Pc veröffentlicht werden. Passend zum kommenden Release im diesem Monat gab das Entwickler-Duuo The Coalition und Splash Damage nun die offiziellen Systemanforderungen zum Taktik-fokussierten Ableger bekannt:

Minimum

Betriebssystem: Windows 10 64-bit (May 2019 Update)

CPU: Intel Core i3 6100 oder AMD FX-6000

GPU: AMD Radeon R7 260x oder Nvidia GeForce GTX 750 Ti

VRAM: 2 GB

RAM: 8 GB

DirectX: Version 12; Hardware Feature Level 11

HDD: 45 GB freier Speicher

Soundkarte: DirectX kompatibel

Empfohlen

Betriebssystem: Windows 10 64-bit (May 2019 Update)

CPU: Intel Core i5 8400 der AMD Ryzen 3

GPU: AMD Radeon RX 570 oder Nvidia GeForce GTX 970

VRAM: 4 GB

RAM: 8 GB

DirectX: Version 12; Hardware Feature Level 11

HDD: 45 GB freier Speicher

Soundkarte: DirectX kompatibel

Ideal

Betriebssystem: Windows 10 64-bit (May 2019 Update)

CPU: Intel Core i7 8700 oder AMD Ryzen 7

GPU: AMD Radeon VII oder Nvidia GeForce RTX 2080

VRAM: 8 GB

RAM: 16 GB

DirectX: Version 12; Hardware Feature Level 11

HDD: 45 GB freier Speicher auf einer SSD

Soundkarte: DirectX kompatibel

Empfohlene Anforderungen Laptop

Betriebssystem: Windows 10 64-bit (May 2019 Update)

CPU: Intel Core i7 1065G7

GPU: Intel Iris Plus Graphics

VRAM: /

RAM: 16 GB

DirectX: Version 12; Hardware Feature Level 11

HDD: 45 GB freier Speicher auf einer SSD

Soundkarte: DirectX kompatibel

Grundsätzlich sollen die Einstellungsmöglichkeiten für Spieler immens ausfallen. So gäbe es zum Release neben zahlreichen grafischen Optionen ebenfalls die Möglichkeit ausgiebig Einfluss auf Audio, Tastenbelegung und Interface zu nehmen. Gears Tactics erscheint offiziell am 28. April exklusiv für den PC und kann via Windows 10 Store und Steam erworben werden.

Gears 5 - Standard Edition - [Xbox One] Entdecken Sie die größte Gears Welt aller Zeiten und erleben Sie Sera in seiner ganzen Pracht

Überqueren Sie Gletscher, segeln Sie durch Wüsten und stürzen Sie sich in versunkene Ruinen in der größten und vielfältigsten Gears Welt, die je geschaffen wurde

Kämpfen Sie niemals allein

Spielen Sie allein oder mit Freunden, entweder im lokalen Splitscreen oder online. Kämpfen Sie außerdem per Cross Play gemeinsam mit Mitstreitern auf Xbox One und Windows 10

Spielen Sie jeden Modus in atemberaubender 4K Ultra HD Auflösung mit HDR bei flüssigen 60 Bildern pro Sekunde

Quelle: Gamingbolt