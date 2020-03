Releasevorschau – Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 14.2020

Immer noch ist Quarantäne angesagt, doch wie immer informieren wir euch in der Releasevorschau ber die neuesten Games der Woche. Dazu versorgen wir euch mit unserer Aktion “Games für Zuhause” weiterhin mit kostenlosen Games, also sollte euch während eures Social Distancing nicht langweilig werden.

Viel Zombieaction in der dieswöchigen Releasevorschau

Viele neue Spiele kommen auch nicht auf den Markt. Genauer gesagt kommt nichts wirklich neues heraus in dieser Woche. Persona 5 Royal ist eine erweiterte Version des JRPG-Hits, Resident Evil 3 ist ein Remake des Horror-Klassikers und Resident Evil Resistance sowie My Friend Pedro gibt es bereits für andere Plattformen und werden in dieser Woche lediglich auf andere Konsolen geportet. Dennoch könnte für euch unter diesen vier Titeln ja etwas dabei sein, also fröhliche Zockerei.