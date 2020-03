Prey 2 – Erste Hinweise in DOOM Eternal?

Erst vor kurzem ist mit Doom Eternal der nächste moderne Ableger der Kult-Shooter-Reihe veröffentlicht worden. Interessanterweise scheint Bethesda im Action-Bombast einen Hinweis auf ein mögliches, kommenden Projekt versteckt zu haben.

Befindet sich Prey 2 in Entwicklung?

So haben findige Spieler via Resetera kundgetan, dass innerhalb des Spiels DOOM Eternal eine Anspielung auf Prey 2 zu finden ist. In einem der Bücherregale im Spiel steht demnach auf einem Buchrücken die Aufschrift: ‘2 Prey or Not 2 Prey’. Dies wiederum ist eine Anspielung auf das berühmte Shakespeare-Zitat “Sein oder nicht sein”. Ob die Arkane Studios damit letztendlich nur die Entwicklung eines Nachfolgers in Aussicht stellen oder ob der düstere Shooter sich tatsächlich bereits in Arbeit befindet, ist indes unbekannt.

Die Neuauflage des Ego-Shooters Prey erschien im Frühjahr 2017 für PC, PlayStation 4 sowie Xbox One. Eine Einschätzung zum Weltraum-Shooter sowie dem dazugehörigen DLC Mooncrash findet ihr selbstverständlich ebenfalls bei uns.

Quelle: Resetera