2K – Drei Collections für die Switch angekündigt

Es steht eine große Kooperation zwischen 2K und Nintendo ins Haus. Gleich drei vollwertige Collections werden auf die Switch gebracht, wie in der Nintendo Direct Mini angekündigt wurde. Mit dabei sind Bioshock, Borderlands und XCOM 2.

Pure 2K-Action auf der Switch

Am 29. Mai ist es soweit, dann erscheinen die Bioshock Collection, die Borderlands Legendary Collection und die XCOM 2 Collection für die Switch. Die Bioshock Collection beschert euch Bioshock, Bioshock 2 und Bioshock Infinite. In der Borderlands Legendary Collection sind die Borderlangs Game of the Year Edition sowie Borderlands 2 und The Pre-Sequel enthalten. Und zu guter letzt gibt es in der XCOM 2 Collection XCOM 2, dessen Erweiterung War of the Chosen sowie alle DLCs. Genug Spielefutter also für Nintendos Konsole.

Quelle: Nintendo