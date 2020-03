Ring Fit Adventure – Kostenloses Update verfügbar

Es gibt ein kostenloses Update für Ring Fit Adventure. Dieses bringt nicht nur eine weibliche Stimme für euren Begleiter Ringo und verschiedene Sprachausgaben mit sich, sondern einen komplett neuen Spielmodus. In diesem ist vor allem euer rhythmisches Gespür gefragt.

Neuer Rhythmus-Modus in Ring Fit Adventure mit viel Nintendo-Musik

Der neue Rhythmus-Modus lässt euch eine hohe Punktzahl jagen, während ihr im Takt der Musik bleiben müsst. Insgesamt gibt es 17 Musikstücke für dieses Rhythmus-Minispiel, aus Nintendo-Spielen wie Super Mario Odyssey, The Legend of Zelda: Breath of the Wild und Splatoon. Zu guter letzt wurden mit dem Update die Modi “Individuell” und “Schnellspiel” um eine Funktion erweitert, mit der ihr durch die Level laufen könnt, ohne kämpfen zu müssen. Das kostenfreie Update wurde direkt nach der überraschenden Mini Direct veröffentlicht.

Quelle: Nintendo