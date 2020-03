BANDAI NAMCO hat heute den Launch-Trailer zu One Piece: Pirate Warriors 4 veröffentlicht. Außerdem gibt der Publisher bekannt, dass das Spiel pünktlich am Freitag, dem 27. März 2020 im Handel erscheinen wird.

Ab dem 27. März können Fans ihr Abenteuer im neuesten Ableger der Pirate-Warriors-Serie starten. Dieses rasante Action-Adventure ermöglicht sowohl langjährigen Fans, als auch Neueinsteigern, die Geschichte von One Piece auf eine neue und erfrischende Art zu erleben.

One Piece: Pirate Warriors 4 erscheint pünktlich am Freitag

One Piece: Pirate Warriors 4 erlaubt es SpielerInnen, aus mehr als 40 Charakteren ihren Lieblingskämpfer zu wählen. Einige davon sind zum ersten Mal in der Serie spielbar, wie zum Beispiel Katakuri, Big Mom oder Kaido. Mit mehr als 100 Nebenquests und vielen weiteren Aufgaben, wird es auch nach dem Ende des Story-Modus viele Stunden an Spielspaß geben.

Das Spiel ist ab Freitag für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PC digital via Steam erhältlich.

Quelle: BANDAI NAMCO Entertainment via Pressemeldung