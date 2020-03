Releasevorschau – Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 13.2020

Ihr sitzt in der Quarantäne und wisst nicht, wohin mit euch? Kein Problem, wir haben die Releasevorschau für euch, Gamingfutter sollte euch also nicht ausgehen.

Releasevorschau mit Kartenspielen und einer VR-Exklusivität

Der Hammer in dieser Woche ist wohl Half-Life Alyx. Endlich gibt es wieder ein Lebenszeichen von Valves Shooter-Reihe, auch wenn von Half-Life 3 weiterhin weit und breit Keine Spur zu sehen ist. Half-Life Alyx wird auch kein traditionelles Spiel, es ist exklusiv für VR. Dann gibt es noch Futter für Kartenspielfans mit Gwent für Android und Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist: Link Evolution, Ninja Theory bringen ihr neues Spiel Bleeding Edge raus und Resident Evil Resistance soll euch schon mal auf das bald erscheinende Remake des dritten Teils heiß machen. Alle wichtigen Releases der Woche erfahrt ihr natürlich wie immer in unserem Video.