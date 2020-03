DOOM Eternal – Erfolgreicher Start am Releasetag

Am vergangenen Freitag ist mit DOOM Eternal der Nachfolger zum dynamischen Shooter-Blockbuster DOOM aus dem Jahre 2016 veröffentlicht worden. Der Start auf Steam konnte dabei mit starken Nutzerzahlen überzeugen.

DOOM Eternal mit besserem Start als DOOM (2016)

So konnte der Shooter am Launchtag, den 20. März 2020, 104.891 Spieler verzeichnen, die gleichzeitig über Valves Vertriebsplattform Steam gespielt haben. Im Vergleich dazu hatte der unmittelbare Vorgänger lediglich eine Höchstmarke von 44.271 gleichzeitig aktiven Spielern zu verzeichnen. Die konkreten Nutzerzahlen, außerhalb von Stream, sind derzeit noch nicht bekannt. Hierzu zählen ebenfalls die Verkaufszahlen des aktuellen Ablegers. Via SteamDB wird hier derzeit ein Wert zwischen 500.000 und 1.000.000 verkauften Exemplaren geschätzt. DOOM Eternal ist neben dem PC ebenfalls für PlayStation 4, Xbox One sowie Google Stadia veröffentlicht worden. Unsere Einschätzung zum Shooter-Spektakel findet ihr unter folgendem Link.

