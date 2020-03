Google Stadia – Diese zwei Titel werden spielbar

Mit Google Stadia bietet der Konzern mittlerweile seinen eigenen Streaming-Dienst an. Nachdem das Launch Line-up eher mau ausfiel kündigen in regelmäßiger Unregelmäßigkeit immer weitere Publisher und Entwickler hochkarätige Blockbuster für die Plattform an.

Zwei AAA-Giganten sind dabei

So bestätigte Ubisoft bereits vor einiger Zeit, dass Tom Clancy’s The Division 2 dem Streaming-Dienst hinzugefügt werden soll. Ab heute ist der Multiplayer-Shooter auch auf Googles Plattform spielbar. Dabei gab man bereits bekannt, dass Cross-Play zwischen Google Stadia sowie dem PC möglich sein wird. Zudem könnt ihr euren Fortschritt zwischen den beiden Plattformen übertragen. Neben The Division 2 bestätigte man ebenfalls, dass ab dem kommenden Freitag Bethesdas DOOM Eternal für Google Stadia erscheinen wird. So ist der Shooter passend zum Release der anderen Plattformen ebenfalls auf dem Streaming-Dienst spielbar.

Quelle: Gameswelt