Hearthstone – Das Jahr des Phönix wurde offiziell enthüllt

Die lang ersehnte große Ankündigung für das Hearthstone Jahr 2020 ist endlich da! In einem umfassenden Live Stream präsentierten Brian Kibler, Game Designer Chadd Nervig und Dean Ayala, alles, was uns im kommenden Jahr des Phönix erwartet. Und soviel sei vorab schon einmal gesagt, für Hearthstone-Spieler steht ein überaus aufregendes Jahr bevor!

Hearthstone feiert das Jahr des Phönix

Womit fangen wir am Besten an? Im Zuge des zweistündigen Live-Streams wurden zahlreiche Neuerungen und Updates präsentiert, die das Herz eines jeden Kartensammlers höher schlagen lassen müssten. Kartensammeln soll ab der kommenden Rotation nämlich deutlich kundenfreundlicher gestaltet werden. Jede einzelne Karte die ihr aus Kartenpackungen erhaltet soll einzigartig sein! In anderen Worten bedeutet das, sofern ihr bereits zwei Kopien einer bestimmten Karte besitzt, wird diese nicht mehr in den nächsten Packungen enthalten sein. Das hat zur Folge, dass ihr weitaus schneller und vor allem günstiger, eure Sammlung aufstocken könnt! Darüber hinaus bekommt ihr mit dem Erscheinen einer neuen Erweiterung ein komplettes Deck geschenkt, samt teurer legendärer Karten.

Aber auch das Ranking System für die Ladder wird vollkommen umgestaltet. Anstelle der üblichen 25 Ränge, kämpft ihr euch durch fünf neue Kategorien – Bronze, Silber, Gold, Platin, Diamant – um letztlich den Rang der Legende zu erklimmen. Darüber hinaus soll auch das Matchmaking überarbeitet werden, damit ihr faireren Partien zugewiesen werden. Dazu kommt noch eine Umgestaltung der einzelnen Rang-Belohnungen, die ihr euch Monat für Monat erkämpfen könnt.

Eine vollkommen neue Klasse

Hearthstone bekommt nach sechs Jahren eine neue Klasse spendiert. Mit dem Dämonen Jäger, verkörpert durch Illidan, erwartet uns eine überaus aggressive und schnelle Klasse, deren Hauptziel es sein soll, den Gegner ins Gesicht zu schlagen. Dafür macht sich Illidan proaktive Schwärme kleinerer Kreaturen und die ein oder andere Dämonen-Synergie zu nutze. Abgerundet wird das ganze durch seine Heldenfähigkeit, die nur ein Mana Kostet und eurem Helden +1 Angriffskraft gibt. Wie viele der anderen Klassen wird der Dämonen Jäger auch seine eigenes Schlüsselwort bekommen, Outrage. Wenn ihr eine Outrage-Karte ganz links oder rechts in eurer Hand haltet, aktivieren sich mächtige Zusatzeffekte. Die Klasse des Dämonen Jägers wird mit Hilfe eines eigenen Solo-Abenteuers eingeführt werden, welches euch nicht nur den Helden, sondern auch alle bisher verfügbaren Karten für die Klasse verschafft – vollkommen gratis. Im Folgenden könnt ihr euch die bisher enthüllten Karten und Illidan selbst einmal genauer anschauen.

Ab in die Hall of Fame

Auch die kommende Hall of Fame Rotation wurde enthüllt. Gleich mehrere Titanen der Hearthstone-Geschichte werden aus dem Standard-Format verbannt, die gesamte Liste könnt ihr euch unter diesem Absatz anschauen. Aber nicht nur Neutrale Karten werden mit dem Beginn des neuen Jahres entfernt, auch viele Karten der Priester-Klasse werden ausgemustert. Team 5 möchte weiter an der Klassen-Identität der Priester arbeiten und schickt so gleich mehrere Karten der Klasse in den Ruhestand. Gleichzeitig erhalten Priester einen Schwung neuer Karten, um die Alten zu ersetzten und zudem erhalten einige Karten ein Update. Auch diese Änderungen könnt ihr euch im Folgenden anschauen.

Die Ruinen der Scherbenwelt

Zu guter Letzt wurde noch die neueste Erweiterung von Hearthstone enthüllt, die Ruinen der Scherbenwelt. Hierzu werden wir euch wie gewohnt eine eigene Seite einrichten, in der ihr die neuesten Karten der Erweiterung einsehen könnt. An dieser Stelle könnt ihr euch schon einmal den Announce Trailer anschauen und einen Blick auf die ersten Karten erhaschen. Doch wann genau erwarten uns all diese neuen Dinge? Das große Priester Update und die Hall of Fame Rotation wird am 26. März 2020 stattfinden. Die Umstrukturierung der Ranglisten wird am 01. April 2020 folgen, einen Tag darauf wird die Dämonen Jäger-Klasse ins Spiel integriert. Die Erweiterung erscheint dann am 07. April 2020 und rundet die erste Welle an Neuerungen ab.

Quelle: Hearthstone (via YouTube – Video)