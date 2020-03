Animal Crossing: New Horizons – Update 1.1.0 erscheint noch vor Release

Animal Crossing: New Horizons wird noch vor offiziellem Release am kommenden Freitag mit einem ersten Update bedacht.

Update schon ab Donnerstag

Auch Animal Crossing: New Horizons bleibt von Day-One-Patches nicht verschont. So will Nintendo das Update mit der Versionsnummer 1.1.0 ab dem 19. März um 2 Uhr deutscher Zeit auf die Server spielen. Spieler, die den Titel im eShop vorbestellt haben, können das Update also schon vorab herunterladen.

Das Update bereitet das Spiel indes auf das erste saisonale Event im April vor: den Häschentag. Wie Nintendo erst unlängst bekannt gab, sollen auf dieses Update noch viele weitere kostenfreie Aktualisierungen folgen.

Quelle: Nintendo