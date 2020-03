TennoCon 2020 – Warframe Event dieses Jahr nur digital

Die aktuelle Lage um den Covid-19 Virus, hat bereits zur Absage vieler Live Events in den letzten Tagen geführt. Die TennoCon 2020 schließt sich jetzt an.

Viele große Gaming Events und Konzerte sind in den vergangenen Tage und Wochen, aufgrund der aktuellen Lage um den Corona Virus, abgesagt wurden. Neben der E3 und möglicherweise bald auch der Gamescom 2020, geht jetzt auch Digital Extremes diesen Weg.

Am 11. Juli 2020 sollten die Tore in London, Ontario wieder offen stehen für Tenno aus der ganzen Welt für den größten Warframe Event des Jahres. Nun haben die Entwickler aber schweren Herzens den Live Event abgesagt.

Statt der eigentliche Messe will das Team von Digital Extremes einen digitalen Event auf die Beine stellen. Ankündigungen und Enthüllungen sollen dabei nicht zu kurz kommen, die Sicherheit aller Fans und Mitarbeiter stehe aber im Fokus.

Mehr Informationen zum digitalen Event sollen bald folgen. Alle die vielleicht schon Ticket für den Event erstanden und die Reise gebucht haben, sollten sich also schnellstmöglich bei ihrem Anbieter melden.

TennoCon is going fully digital!

We’ve decided to cancel the attendee portion of TennoCon due to widespread concerns surrounding COVID-19.

For more information: https://t.co/mtppioulBz pic.twitter.com/RfvTqOoxcU

— WARFRAME (@PlayWarframe) March 13, 2020