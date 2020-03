LEGO Super Mario – Interaktives LEGO-Set angekündigt

Erst hatte Nintendo es auf Twitter geteasert, nun ist es etwas detaillierter vorgestellt worden: Nintendo und LEGO kooperieren und bringen LEGO Super Mario auf den Markt. Dabei handelt es sich nicht um ein Videospiel und auch nicht um ein einfaches LEGO-Set, sondern vielmehr um eine Mischung der beiden.

Bastelt eure eigenen Kurse mit LEGO Super Mario

Wie im Trailer zu sehen ist, wird das fertige Produkt zwar ein LEGO-Set zum Bauen sein, jedoch ist es etwas interaktiver gestaltet. So könnt ihr ganze Mario-Level bauen, die Figuren und Gegenstände haben sogar Anzeigen für Münzen usw. und machen Geräusche. Wie ein fertiges Level aussehen könnte, ist im Video auch schon teilweise zu sehen. Das Ganze soll in Form mehrerer Sets später in diesem Jahr veröffentlicht werden.

Super Mario Odyssey [Nintendo Switch] Erleben Sie mit Mario ein gewaltiges, weltumspannendes 3D-Abenteuer und nutzen Sie seine unglaublichen neuen Fähigkeiten! Sammeln Sie Monde als Treibstoff für das Luftschiff und retten Sie Prinzessin Peach vor Bowser, der Heiratspläne schmiedet!

Herausgeber: Nintendo

Quelle: Nintendo DE