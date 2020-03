Google Stadia – Zwei Puzzle-Spiele erweitern die Vault

Google nimmt zwei weitere kleine Puzzle-Games in die Vault des Streaming-Dienstes Stadia auf.

First-Person-Puzzler für Stadia

Google erweitert derzeit das recht überschaubare Spielenagebot von Streaming-Dienst Stadia. So sollen in Kürze auch die beiden Puzzler Relicta sowie das mehrfach ausgezeichnete The Turing Test ihren Weg in den Google Store finden.

Während ihr in Relicta die mysteriöse Chandra Basis erkundet und diverse Gravitationsrätsel lösen müsst, verschlägt es euch in The Turing Test auf den Jupitermond Europa. Dort werdet ihr vor so manches Energie-Rätsel gestellt und enthüllt die Geschichte rund um Ava Turing.

Quelle: Gameswelt