Releasevorschau – Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 11.2020

Die 11. Kalenderwoche von 2020 wartet mit einigen interessanten neuen Spielen auf, wie wir euch in unserer Releasevorschau zeigen. Besonders ins Auge gefasst haben Gamer in dieser Woche vor allem zwei Titel, die bereits länger heiß erwartet werden. Aber auch in der Indie-Ecke ist mal wieder einiges los.

Die Releasevorschau mit magischen Kreaturen und Dämonen

Es wird mystisch in dieser Woche, denn sowohl in Ori and the Will of the Wisps als auch in Nioh 2 streunen magische Kreaturen umher. Bei einem Spiel sind es jedoch fiese japanische Dämonen, beim anderen ist sogar unser Protagonist ein magisches Wesen. Jedenfalls sind dies die beiden Top-Titel, auf die wohl ein Großteil der Zockergemeinschaft warten dürfte. Abseits dessen gibt es noch den Nachfolger zum My Hero Academia-Kampfspiel My Hero Ones Justice sowie interessante Indietitel wie Hidden through Time oder Neon City Riders. Mehr Infos gibt es natürlich wie immer in unserem Video.