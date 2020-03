Valorant – Free-to-Play ohne Lootboxen

Egal was man von den Entwicklern von Riot Games halten mag, in Sachen Free-to-Play gelten sie als eines der größten Vorbilder. Auch ihr diese Woche offiziell enthüllter Team-Shooter Valorant soll wie League of Legends oder Legends of Runeterra umsonst spielbar sein. Cosmetics und Skins sollen das Geld in die Kassen spülen, da ihr diese nur durch Echtgeld erwerben könnt. Auf Lootboxen möchte Riot generell verzichten.

Wer in Valorant schön sein will, muss blechen

Riot Games enthüllte erst diese Woche ihren 5v5 taktischen Team-Shooter Valorant, der sich als Mittelding zwischen Overwatch und Counter Strike etablieren soll. Gegenüber dem Online Magazin Polygon bestätigten die Entwickler heute, dass Valorant, wie andere Titel des Riot-Line Ups Free-to-Play sein wird. Geld wolle man mit kosmetischen Items verdienen, die nur durch Echtgeld zu erwerben sein werden. Als Alternative plane man einen Battle Pass, mit dem ihr “günstiger” an das schöne Loot kommen würdet. Bislang wurden jedoch nur Waffen-Skins und Sprays bestätigt. In Sachen Charakter-Skins ist sich Riot noch nicht sicher. Zum Release soll es erst einmal noch keine geben. Die Entwickler fürchten, dass Charakter-Skins die Balance ihres harten, kompetitiv ausgelegten, Shooters zu sehr beeinflussen könnten. Sowohl durch schwerer zu identifizierende Helden, als auch durch die möglicherweise veränderten Hitboxen. Riot möchte diesbezüglich zunächst auf Nummer sicher gehen und erst im Laufe der Zeit an einer Möglichkeit arbeiten, Skins zu erstellen, die das Spielgefühl nicht beeinflussen.

Valorant soll diesen Sommer für den PC veröffentlicht werden. Vorab soll es eine offene Beta-Phase geben.

