Xbox Game Pass – Das sind die Neuzugänge im März 2020

Mit dem Xbox Game Pass bietet Microsoft seit einiger Zeit ein großes Spiele-Portfolio samt First-Party-Titeln zu einem festen Preis für die Xbox One als auch den PC an. Im März erhält das Angebot auf der Redmonder Heimkonsole nun weitere Neuzugänge.

Was kommt im März neu in den Xbox Game Pass?

Den Anfang macht am heutigen 5. März direkt das Sportspiel NBA 2K20. Mit dabei kommt die Simulation Train Sim World 2020. Weiter geht es dann direkt eine Woche später, am 11. März, mit dem zauberhaften Indie-Hit Ori and the Will of the Wisps. In den nächsten zwei Tagen werden ebenfalls Pikuniku sowie State of Decay 2 in der speziellen Juggernaut Edition für Abonnenten spielbar sein. Auf der Xbox One verlassen innerhalb des laufenden Monats zudem folgende Spiele das Angebot:

Deus Ex: Mankind Divided

Lichtspeer: Double Speer Edition

Shenmue I

Shenmue II

Thimbleweed Park

Als besonderes Schmankerl haben Xbox Game Pass Abonnenten zum ersten Mal ebenfalls die Chance an einer Beta-Phase teilzunehmen. So steht Nutzern vom 13. bis 15. März die Testphase von Bleeding Edge aus dem Hause Ninja Theory zur Verfügung.

Quelle: Xboxmedia