Halo: The Master Chief Collection – Combat Evolved ist ab heute verfügbar

Ab dem heutigen Tag ist Halo: Combat Evolved Anniversary in der Halo: The Master Chief Collection verfügbar. Somit feiert der erste Teil der gefeierten Halo-Saga seine Rückkehr auf den Heim-Computern und das in seiner hübsch aufpolierten Form.

Die Master Chief Collection wächst

Halo: Combat Evolved gesellt sich zu Halo: Reach und setzt die Geschichte des Master Chiefs fort. Denn die Master Chief Collection richtet sich bei dem Release der einzelnen Titel nicht nach den Erscheinungsdaten der verschiedenen Sci-Fi-Shooter, sondern nach deren inhaltlicher Chronologie. Demnach stellt Halo: Combat Evolved den zweiten Teil der Geschichte vom Spartaner 117 dar und erscheint folgerichtig als zweiter Titel der Master Chief Collection. Dabei bietet die Anniversary Edition auch auf dem PC die Möglichkeit zwischen der klassischen Grafik und der Aufpolierten mit einem Tastendruck zu wechseln. Allerdings bietet die PC-Version auch einige neue Features. 60 fps und 4K UHD sollen unter anderem möglich sein, sofern eure Rechner das stemmen können. Aber auch eine buntere Gestaltung eures Spartaners im Multiplayer soll erstmals möglich sein. Des Weiteren soll es auch die Option geben den originalen Sound im Multiplayer-Modus auswählen zu können.

Solltet ihr auf dem PC spielen wollen und keinen Xbox Game Pass besitzen – darüber wäre das Spiel umsonst spielbar – so müsst ihr die Halo: The Master Chief Collection zum Preis von 40€ über Steam oder den Microsoft Store erwerben. Aktuell beinhaltet die Collection neben Combat Evolved noch Halo: Reach. Alle kommenden Titel der Reihe werden im Laufe des Jahres automatisch eingepflegt.

