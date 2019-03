Halo: The Master Chief Collection – Erscheint auf Steam

Die wohl überraschendste Ankündigung im Rahmen der gestrigen Inside Xbox Folge war ohne Anfrage die Tatsache, dass die Halo: The Master Chief Collection schon sehr bald auf Steam erscheinen wird.

Der Master Chief auf PC

Trotz Microsofts Bemühungen Exklusivtitel sowohl auf Xbox One als auch PC zu veröffentlichen, blieb die Halo: The Master Chief Collection bis dato Konsolen-exklusiv. Dies will das Redmonder-Unternhemne nun jedoch nachholen. Wie man unlängst bekannt gab, sollen die Spiele der Collection nach und nach auch via Steam und Microsoft Store erscheinen und so für PC-Spieler zugänglich werden.

Entwickler 343 Industries wird die Spiele der Sammlung jedoch nicht zeitgleich veröffentlichen. Stattdessen plant man die Titel in zeitlichen Abständen auf die Plattformen zu bringen – in der Reihenfolge, in der ihre Kampagne spielt. Das bedeutet Halo: Reach wäre Nummer 1, gefolgt von Halo: Combat Evolved, Halo 2, Halo 3, Halo 3: ODST und Halo 4.

Die Collection soll noch in diesem Jahr auf dem PC aufschlagen.

Quelle: Gameinformer