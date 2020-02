PS5 – Patent für kabelloses Aufladen des Controllers entdeckt

Dieser Tage warten Playstation-Fans vergeblich auf neue Infos zur PS5. Denn von offizieller Seite hält sich Sony sehr bedeckt. Nun offenbart ein neues Patent jedoch, dass der Controller der PS5 möglicherweise induktiv, also kabellos geladen werden könnte. Konktret geht es dabei um einen Adapter für die Rückseite des Playstation-Controllers. Damit wäre ein Aufladekabel hin zum Controller überflüssig.

Könnte das Controller-Patent bei der PS5 genutzt werden?

Tatsächlich wird in dem Patent der Dualshock 5 Controller nicht erwähnt. Und auch wenn es wahrscheinlicher ist, dass Sony neue Technologien für die PS5 bringt, so überraschte man doch kürzlich erst durch die Veröffentlichung des Rücktastenansatzstück für den Dualshock 4. Damit ist ein solcher Wireless-Charging-Adapter sogar noch für die PS4 denkbar. Immerhin gibt es solches Zubehör bereits von Drittherstellern. Allerdings erwähnt das Patent auch Tasten, die an den Adapter angebracht sind. Das erinnert stark an das eben erwähnte Rücktastenansatzstück. Somit wären zwei Funktionen gleichzeitig abgedeckt. Induktives Laden bringt jedoch den Nachteil, dass der Controller während der Nutzung nicht mehr geladen werden kann, zudem ist kabelgebundenes Aufladen schneller. Ob der Dualshock 5 Controller möglicherweise eine integrierte Lösung bieten wird, ist nicht bekannt.

Quelle: Patentscope.WIPO