Dungeons 3 – Letzter DLC ab sofort verfügbar

Der mittlerweile letzte große DLC für Dungeons 3 steht ab sofort zum Download bereit.

Drei neue Kampagnen-Karten

Unter dem Titel A Multitude of Maps hat Kalypso unlängst den nächsten Zusatzinhalt für Dungeons 3 veröffentlicht. Der DLC ist damit ab sofort für Xbox One und PC via Steam erhältlich. Eine Version für Sonys Playstation 4 folgt dann am morgigen Dienstag.

Spieler können sich dabei auf drei neue Missionen und Gefechtskarten freuen. Verfügbar sind die Maps sowohl im Einzelspieler-Modus als auch im kooperativen Multiplayer-Modus.

Ein unerwartetes DLC erscheint! Die ekelhaft guten Helden setzen PANIK, RENNT UM EUER LEBEN ein! Das ist sehr effektiv! Nach den anhaltenden Triumphen des Absoluten Bösen und der allseits umjubelten Eroberung des Götterbergs schafften es ein paar Überbleibsel dieser kleinen, miesen Insek…ehm…Helden, sich in den tiefen und immergrünen Forst der Königin des Waldes zu retten. Und diese Möchtegern-Königin wagt es tatsächlich das Gewissenlose-und-Natur-schändende Böse herauszufordern. Zeit, den Wald zu roden – Baaaaaaum fääääääääällt!

Quelle: Kalypso