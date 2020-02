Star Wars: Jedi Fallen Order 2 – Releasezeitraum bekannt?

Zuletzt berichtete bereits die Webseite Kotaku davon, dass EA neben einem noch geheimen, kleinen aber innovativen Star Wars-Projekt ebenfalls die Fortsetzung zum im vergangenen Jahr veröffentlichten Star Wars: Jedi Fallen Order entwickeln würde. Ein Releasezeitraum kursiert ebenfalls bereits in der Gerüchteküche.

Wann kommt Star Wars: Jedi Fallen Order 2?

Nach dem immensen Erfolg des Action-Adventures Star Wars: Jedi Fallen Order mit Metroidvania-Einschlag ist es wenig verwunderlich, dass Publisher Electronic Arts die Mannen von Entwickler Respawn Entertainment an einem Sequel arbeiten lässt. Nun hat sich eine weitere, anonyme Quelle in die Diskussion um den Nachfolger eingemischt. Diese behauptet ebenfalls von der Entwicklung des Titels zu wissen und sogar erste Informationen über das geplante Releasedatum erfahren zu haben. So plane man intern derzeit, dass Star Wars: Jedi Fallen Order 2 im Jahr 2022 veröffentlicht werden soll. Diese Angaben sollten vorerst natürlich als Gerücht abgetan werden. Eine offizielle Bestätigung steht weiterhin noch aus.

Quelle: PC Games Hardware