Cyberpunk 2077 – Portierung für Xbox Series X bestätigt

Bislang kündigte Entwickler CD Projekt RED lediglich an, dass der Blockbuster Cyberpunk 2077 für die aktuelle Konsolengeneration veröffentlicht werden soll. Selbst nach der Verschiebung des Releasetermins in den Herbst 2020 verlor man kein Wort über eine mögliche Portierung für die PlayStation 4 sowie die Xbox Series X. Nun meldete man sich überraschend via Twitter zum Thema zu Wort.

Cyberpunk 2077 kommt für die nächste Xbox

So bestätigte das polnische Studio kürzlich, dass man Cyberpunk 2077 ebenfalls für die Xbox Series X veröffentlichen wird. Damit allerdings nicht genug. Käufer der Xbox One-Fassung sollen sich zum Release der Next-Gen-Version auf keinem Fall gezwungen fühlen, eine zweite Version des Spiels erwerben zu müssen. So wird CD Projekt RED von Microsofts Feature ‘Smart Delivery’ gebrauch machen. Dabei handelt es sich um eine Technologie, die gewährleistet, dass jeder Spieler, der eine Version eines Spieles käuflich erwirbt auch gleichzeitig jederzeit die aktuellste Fassung spielen kann. So wird jeder Käufer von Cyberpunk 2077 kostenfrei auf die Next-Gen-Version upgraden können. Wann das Upgrad sowie die Xbox Series X-Portierung letztendlich erscheint gab man in diesem Zusammenhang nicht bekannt. Die Current-Gen-Versionen sollen bereits am 17. September 2020 veröffentlicht werden.

Quelle: Cyberpunk via Twitter