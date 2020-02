Podcast: Was macht EA mit Need for Speed, Eli Roth mit Borderlands und Paramount mit Sonic? | Folge 02

Heute ging das zweite, und sicher nicht letzte, Mal in diesem Jahr der neue Podcast “Bis zur Glotze und noch viel weiter…” online. Die Podcast-Veteranen Tobias Liesenhoff und Kevin Kreisel sind zusammen mit Lukas Hesselmann zurück auf Spotify und Apple Podcast. Ab sofort wird es, zum Start noch unregelmäßig, einen rund einstündigen Talk über die aktuellen Geschehnisse in der Film- und Gamingwelt geben.

Bis zur Glotze und noch viel weiter…

In der zweiten Ausgabe geht es vor allem um die Qualität und Umstrukturierung Electronic Arts zu den Spielereihen Need for Speed und Star Wars. Dazu gesellt sich eine Videospielverfilmung nach der nächsten. Neben Sonic The Hedgehog sprechen wir über Uncharted, Borderlands und mögliche weitere Verfilmungen. Aber auch THQ-Nordics Plan ein Gothic-Reboot mit den Fans zu entwickeln ist Teil des Gespräches zwischen Tobias und Lukas.

In dieser Folge übernahm Tobias die Moderation

Podcast über Need for Speed, Borderlands und Sonic im Kino

