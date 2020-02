Battle Axe – Numskull Games übernimmt Vertrieb für Pixel Art Adventure

Publisher Numskull Games wir den Pixel Art Kickstarter Titel Battle Axe zu euch nach Hause bringen. Physische Versionen wird es natürlich auch geben.

Publisher Numskull Games hat angekündigt, dass sie den Vertrieb für das Kickstarter Pixel art Arcade Adventure übernehmen wird. Die Kampagne läuft aktuell noch, ist aber bereits durch mehr als 1000 Unterstützer erfolgreich finanziert.

Hinter dem Team verbergen sich namhafte Entwickler, wie Henk Nieborg (Shantae: Risky’s Revenge, Contra 4, Xeno Crisis), Komponist Manami Matsumae (Mega Man, Final Fight, Shovel Knight), und Programmierer Mike Tucker (Super House of Dead Ninjas, Xeno Crisis).

Das Top Down Hack & Slash Adventure orientiert sich dabei an alten Klassikern wie Gauntlet oder auch Golden Axe. Ob nun Solo oder Co-op, in beiden Fällen könnt ihr actionreiches Old School Gameplay erleben. Erscheinen soll das Spiel für alle Konsolen und PC.

Big news! We’re happy to announce that we’ve picked up the pixel-art retro gaming Kickstarter hit ‘Battle Axe’! 🎉

We can’t wait to help bring @pixelhenk‘s game to consoles & PC. You can still help the project (and net yourself a copy!)https://t.co/IOmNRHIxM7 🪓 pic.twitter.com/sQWkfL0kg5

— Numskull Games (@NumskullGames) February 20, 2020