Releasevorschau – Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 08.2020

Die großen Gaminghighlights bleiben diese Woche aus. Dennoch gibt es einige Spiele, welche durchaus nennenswert sind. Besonders einige Ports und Re-Releases stehen an.

Bayonetta, Vanquish und Sonic in der Releasevorschau

Platinum Games feiert gleich zweimal ein 10-jähriges Jubiläum, einmal von Bayonetta und einmal von Vanquish. Daher erscheinen beide Spiele im 10th Anniversary Bundle für die PS4 und die Xbox One. Außerdem kommen mit Devil May Cry 3: Special Edition und Sonic the Hedgehog 2 zwei Klassiker auf die Nintendo Switch. Dann erscheinen diese Woche noch zwei Geheimtipps, einmal das spannende The Suicide of Rachel Foster auf PC, PS4 und Xbox One und das historische Aufbau-Strategiespiel Blood of Steel für den PC. Einen Überblick und genaue Releasedaten erhaltet ihr in unserem Video.