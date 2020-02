Resident Evil – Erste Inhalte der Netflix-Serie geleakt

Netflix gab nun offenbar unbeabsichtigt erste Details zur Resident-Evil-Serie bekannt.

Allem Anschein nach hat Streaming-Dienst Netflix eine erste kurze Story-Zusammenfassung seiner unangekündigten Resident-Evil-Serie veröffentlicht. Kurz nach bekannt werden, entfernte das Unternehmen den entsprechenden Teaser-Text wieder, sorgte damit aber natürlich für Aufsehen.

Der Twitter-Account von Resident Evil Wiki sicherte die gelekaten Informationen rechtzeitig. Demzufolge heißt es:

Glaubt man dem Inhaltstext, werden das Unternehmen Umbrella sowie der tödliche T-Virus im Vordergrund der Geschichte stehen. Bleibt also zunächst einmal abzuwarten, wann Netflix die Serie offiziell ankündigt.

It has finally been confirmed that a Netflix adaptation of Resident Evil is in the works. Attached is a description taken from Netflix's Media Center. See also a WaybackMachine archive of the search result we took a few minutes ago:https://t.co/sAtmqupwuV pic.twitter.com/wmPgoLtafI

— Resident Evil Wiki (@RE_Wiki) February 7, 2020