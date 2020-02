Call of Duty: Modern Warfare – Season 2 offiziell gestartet

Nicht immer können wir uns in der Gaming-Branche auf Leaks verlassen, im Falle von Call of Duty: Modern Warfare stimmten die zutage gekommenen Gerüchte aber tatsächlich mit den offiziellen Infos überein. Der Shooter bekommt nun die zweite Season spendiert und kann mit vielen neuen Inhalten aufwarten. Wie wir bereits im Vorfeld berichteten, konnten sich die Leaks dazu tatsächlich bewahrheiten. So erhält das Game einige neue Maps, darunter Rust, aber auch neue Waffen und Modi erhalten Einzug.

Das große Update zu Call of Duty: Modern Warfare ist kostenlos

Doch schlüsseln wir die vielen, kostenlosen Inhalte mal auf. Zum einen kehrt ein Fan-Favorit aus Modern Warfare 2 zurück. Die kompakte Map “Rust” wurde grafisch überarbeitet und ist nun im neuen Modern Warfare enthalten. Das Besondere daran ist: Die Map kommt als normale 6 vs. 6 Map, aber auch im 2 vs. 2 Mode “Feuergefecht” ist sie integriert. “Atlas Superstore” ist eine weitere Multiplayer-Map, die in einem großen Warenhaus angesiedelt ist. Mit “Khandor Hideout” wurde eine MP-Map angekündigt, die allerdings erst im Laufe der Season nachgereicht wird.

“Zhokov Boneyard” dürfte ebenfalls viele COD-Spieler an MW2 erinnern. Dies ist eine Ground War Map, ein Teil davon entstammt allerdings der Map “Scrapyard” aus dem eben genannten Vorgänger. Die Kartenauswahl mit “Bazaar” komplettiert und ist im Modus “Feuergefecht” spielbar. Mit “Gunfight Tournaments” und “CDL Playlist” kommen auch neue Spielmodi. Erweitert wird dies durch die neuen Waffen “Striker 45” und “GRAU 5.56”. Wie bereits geleaked kommt die beliebte Figur “Ghost” als neuer Operator zum Einsatz, allerdings mit Kauf des Battle Pass.

Für den weiteren Verlauf der Season 2 wurden auch bereits weitere Spielmodi, Waffen, als auch Operator angekündigt. Wann diese genau erscheinen, wurde noch nicht bekannt gegeben. Zudem wurde der Battle Pass um 100 Tiers erneuert. Season 2 ist nun auf allen Plattformen spielbar.

Quelle: Activision