Tales from the Borderlands 2 – Adventure-Sequel in Arbeit

Nachdem Telltale Games vor über einem Jahr die Pforten dank finanzieller Schwierigkeiten schließen musste, belebte die US-amerikanische Firma LCG Entertainment die Spieleschmiede vergangenen Sommer kurzerhand wieder. Nun könnte man an einem weiteren heißerwarteten Sequel werkeln.

Tales from the Borderlands 2 noch in einer frühen Entwicklungsphase

So meldet sich unlängst Insider Hereitismydude bei Reddit zu Wort und gab einige interessante Infos über das Studio bekannt. Demnach werkeln die Mannen hinter Telltale Games derzeit an einem Sequel zum populären Adventure Tales from the Borderlands. Die Arbeiten an dem Spin-off sollen allerdings gerade erst begonnen haben. Laut Hereitismydude würde ein Release defintiv erst einige Jahre in der Zukunft liegen. Der Insider hat bereits in der Vergangenheit bewiesen, dass dieser detaillierte Einblicke beim Studio erhalten kann. So sagte er bereits vor der Ankündigung von The Wolf Among Us: Season 2 diese voraus und verlor zuletzt ebenfalls einige Worte über die Shadows Edition von Batman: The Telltale Series. Bislang sollte diese Information aber weiterhin als Gerücht abgetan werden. Eine offizielle Bestätigung sowie Ankündigung seitens Telltale Games steht noch aus.

Quelle: Reddit