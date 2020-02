Dragon Ball FighterZ – Season 3 offiziell angekündigt

Auf den Dragon Ball FighterZ World Tour Finals wurde die dritte Season samt FighterZ Pass 3 angekündigt. Insgesamt sollen fünf weitere Kämpfer dazustoßen, wobei die ersten beiden bereits verraten wurden. Schon am 28. Februar erhalten wir die Fusionskriegerin Kefla und im Frühjahr 2020 soll dann Goku (Ultra Instinct) hinzukommen. Wie immer erhalten die Käufer des FighterZ Pass die neuen Charaktere etwas früher, genauer gesagt zwei Tage. Von den ersten beiden neuen Fightern kann man sich bereits ein Bild im veröffentlichten Trailer machen.

Neue Features

Die kommenden Kämpfer sind aber nicht die einzigen Neuerungen, die die Season 3 mit sich bringen wird. Bereits angekündigt wurde auch das sogenannte Z-Assistant-Select-System. Diese Verbesserung bringt brandneue Assist-Attacken mit sich. Während der Charakterauswahl kann man nun bei jedem Kämpfer zwischen drei verschiedenen dieser Assist-Attacks auswählen, was neue Kombomöglichkeiten erlaubt. Weitere Änderungen und Anpassungen, die die Season 3 bringen wird, wurden noch nicht verraten. Fest steht allerdings, dass es bei den genannten Dingen nicht bleiben wird. Mal schauen was die neue Season noch so mit sich bringt.

Quelle: BANDAI NAMCO via YouTube