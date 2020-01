Xbox Game Pass – Neue Spiele angeteasert

Bereits im laufenden Monat haben Abonnenten des Xbox Game Pass zahlreiche neue Spieletitel erhalten. Nun teasert der Redmonder Konzern unlängst an, dass im kommenden Monat weitere Hochkaräter das Portfolio erweitern werden.

Welche Titel erwarten uns im Februar?

Ganz so einfach macht es Microsoft den Abonnenten allerdings nicht. Anstatt wie üblich die Titel im Vorhinein bereits namentlich zu nennen, lässt man die Fans eigenständig spekulieren. So veröffentlichte man auf Twitter unlängst einen Post, der die Auflistung von dem Wort “really” beinhaltet. Dieses wird in diversen, unterschiedlichen Schriftarten in Szene gesetzt.

February is going to be a

really

𝙧𝙚𝙖𝙡𝙡𝙮

𝔯𝔢𝔞𝔩𝔩𝔶

𝕣𝕖𝕒𝕝𝕝𝕪

𝓻𝓮𝓪𝓵𝓵𝔂

ʎllɐǝɹ

good month — Xbox Game Pass (@XboxGamePass) January 26, 2020

Grund genug, dass Fans nun spekulieren, was Microsoft mit dieser Darstellung meinen könnte. So soll laut den Fans jedes der sechs Worte für ein anderes Spiel stehen. Unter anderem wird derzeit vermutet, dass Spiele wie Resident Evil 6, Resident Evil Revelations 2 oder Forza Motorsport 7 im kommenden Monat dem Game Pass beiwohnen werden. Eine der populärsten Spekulationen betrifft das im letzten Sommer veröffentlichte Action-Adventure Control. Bereits vor einigen Wochen kündigte Xbox-Chef Phil Spencer nämlich an, dass der Titel aus dem Hause Remedy zu gegebener Zeit das Portfolio des Abo-Service erweitern wird.

Quelle: Xbox Game Pass via Twitter