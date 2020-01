PlayStation 4 – Rücktasten-Ansatzstück bei Amazon bereits vergriffen

Mit den Rücktasten-Ansatzstück für den DualShock 4 hat Sony bereits vor einigen Wochen eine Zusatzhardware angekündigt, die Spielern ermöglichen soll versierter in Multiplayer-Spielen aufzutreten. Der Adapter scheint sich bereits jetzt – noch vor dem eigentlichen Release – großer Beliebtheit zu erfreuen.

Back-Button Attachment für PlayStation 4 bei einigen Händlern bereits ausverkauft

So wird derzeit berichtet, dass bei zahlreichen Händlern der Adapter bereits nicht mehr vorbestellt werden kann. So soll das Controller-Update unter anderem bereits bei dem populären Online-Händler Amazon vergriffen sein. Weitere Händler folgten dem Versand-Giganten. Wer sich das Rücktasten-Ansatzstück für den DualShock 4 dennoch zum Release Mitte Februar sichern möchte, kann diesen derzeit noch bei den Händlerketten Media Markt sowie Saturn zu einem Preis von 39,99 Euro vorbestellen. Das Back-Button Attachment erscheint offiziell am 14. Februar 2020.

PlayStation 4 - DualShock 4 Wireless Controller, Rot (2016) Ein neuer, hochsensibler SIXAXIS-Sensor ermöglicht eine erstklassige Bewegungssteuerung.

Die Dual-Analogsticks wurden verbessert und bieten eine größere Präzision, ein besseres Material auf den Oberflächen sowie eine verbesserte Form, um eine noch genauere Steuerung zu ermöglichen.

Die L2/R2-Tasten oben auf dem Controller wurden abgerundet und sind jetzt einfacher und flüssiger zu bedienen.

Eine neue "Options"-Taste kombiniert die Funktionen der "Select"- und "Start"-Tasten auf dem DualShock 4 zur Steuerung der Ingame-Menüs.

