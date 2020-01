Mass Effect – Spekulationen um ein kommendes Sequel

Bioware hat auf seinem Twitter-Kanal in den letzten Tagen für einige Spekulationen gesorgt. Grund dafür sind Postings, die sich auf den ersten und zweiten Teil der Reihe beziehen. Der erste Beitrag zeigt die SSV Normandy zusammen mit einem bekannten Zitat aus Mass Effect 2. Im zweiten Beitrag ist das Intro vom ersten Teil zu sehen, hinterlegt mit dem passenden Soundtrack des Spiels. Was ist nun so besonders daran? Zum einen postet der Bioware-Twitter-Account typischerweise nur am N7 Day etwas zu Mass Effect, selten an anderen Tagen und schon gar nicht so nah beieinander. Und zum anderen gab es schon in der Vergangenheit das Gerücht, dass Bioware an einem Mass Effect Game arbeiten würde.

Realistisch oder Wunschdenken?

Die Fans warten nun auf einen dritten Post, in dem es um Mass Effect 3 geht und eine baldige Ankündigung eines komplett neuen Spiels der Reihe. Doch wie realistisch ist das? Der letzte Teil der Reihe, Mass Effect: Andromeda, kam weder bei den Fans noch bei den Kritikern gut an. Danach war es um die Sci-Fi-Reihe eher still. In einem Kotaku-Bericht im vergangenen November hieß es, dass Bioware an einem neuen Mass Effect Spiel arbeiten würde, doch eine Ankündigung seitens Bioware blieb bis heute aus. Da die Gerüchteküche jetzt allerdings stark am Brodeln ist, kann man davon ausgehen, dass die Fans gegenüber einem neuen Teil wohl nicht abgeneigt wären.

Quelle: Bioware via Twitter