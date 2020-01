PlayStation Plus – Erneut für 44,99 EUR erhältlich

Bereits im vergangenen Jahr bot Sony kurzzeitig das Abonnement für den Abo-Dienst PlayStation Plus kostengünstiger an. Nun hat man zum Jahreswechsel das Angebot noch einmal aufleben lassen.

Jahresabo von PlayStation Plus erneut günstiger

So könnt ihr euch den Online-Dienst erneut für 12 Monate zu einem Preis von 44,99 EUR sichern. Normalerweise müssen Besitzer einer PlayStation 4 für ein Jahr Nutzung des Services 59,99 EUR bezahlen. So habt ihr nun zum Jahresanfang erneut die Chance ein Viertel des Geamtpreises zu sparen. Das Angebot steht euch unter anderem sowohl bei Amazon als auch in den Filialen von Media Markt sowie Saturn zur Verfügung. Neben der Möglichkeit Titel im Multiplayer gegen andere Konsumenten zu spielen, erhaltet ihr monatlich ebenfalls einige kostenfreie Spieleperlen. Im Januar steht euch die Uncharted: The Nathan Drake Collection als auch der Goat Simulator zum kostenlosen Download bereit.

PlayStation Plus Mitgliedschaft | 12 Monate | deutsches Konto | PS4 Download Code Mit PlayStation Plus Mitgliedschaft 12 Monate, erhalten Sie monatlich exklusive Rabatte im PlayStation Store und ausgewählte Spiele ohne zusätzliche Kosten.

Das Herunterladen ist einfach. Nachdem Sie den Kauf abgeschlossen haben, erhalten Sie einen Link auf der Bestellbestätigungs-Seite mit genauen Informationen zum Download. Dieser Link ist auch in Ihrer Spiele & Software Bibliothek gespeichert.

Ihre Freunde haben gerade keine Zeit und Sie haben keine Lust auf Single-Player? Dann stürzen Sie sich mit PlayStation Plus in's Abenteuer Online-Multiplayer.

Holen Sie sich jetzt jeden Monat 2 Spiele für PS4. Das sind insgesamt mehr als 24 Spiele im Jahr ohne zusätzliche Kosten. Und sie gehören Ihnen, solange Sie Mitglied sind.

Quelle: PlayFront