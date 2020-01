Final Fantasy VII Remake – Demo soll schon bald veröffentlicht werden

Square Enix will alsbald eine frische Demo zum Final Fantasy VII Remake im PSN veröffentlichen.

Demo bald im PSN?

Die besagte Demo liegt Leakern zufolge bereits auf den PlayStation Network Servern und ist derzeit lediglich per Passwortabfrage erreichbar. Der Vorschau zur Kinda Funny Games Show zufolge soll die Probierversion aber schon bald einer breiten Öffentlichkeit zur Verfügung stehen. So wollen die Kollegen der Show in nicht allzu ferner Zukunft weitere Eindrücke vom Spiel publizieren.

Weiteren Gerüchten zufolge soll die Demo mehrere Szenarien beinhalten sowie einen Bosskampf, den man bereits auf der EGX Berlin anspielen konnte.

Der Scenario Writer Kazushige Nojima zeigt sich indes im übrigen sehr betrübt darüber, dass schon so viele Gerüchte und Leaks die Runde machen. Ein wenig Trost findet er allerdings in der Tatsache, dass die Fans die Neuigkeiten positiv aufnehmen.

Quelle: Kinda Funny Games Show