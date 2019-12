Blair Witch – Disc-Version kommt 2020

Mit dem Horror-Adventure Blair Witch begeisterte Entwickler Bloober Team bereits im Sommer Spieler auf der Xbox One sowie auf dem PC. Nachdem der Titel nun auch digital für die PlayStation 4 veröffentlicht wurde, soll in Kürze bereits eine Disc-Version des Titels veröffentlicht werden.

Blair Witch kommt als Retail-Fassung

Während Xbox Game Pass-Besitzer bereits seit dem 30. August 2019 auf die digitale Fassung des Grusel-Adventures Blair Witch zurückgreifen konnten, dürfen Spieler auf der PlayStation 4 seit Anfang Dezember nun ebenfalls Hand anlegen. Bislang ist der Titel aus dem Hause Bloober Team nur als digitale Version zu erwerben. Dies soll sich 2020 allerdings ändern. So kündigte man unlängst an, dass das Horror-Abenteuer ab dem 31. Januar 2020 ebenfalls als Disc-Fassung für PS4 und Xbox One zu haben sein wird. In Blair Witch schlüpft ihr in die Haut von Ellis Lynch, der sich in den mysteriösen Black Hills Forest begibt, um einen vermissten Jungen zu finden.

Blair Witch [Playstation 4] Eine neue Geschichte basierend auf der filmischen "Blair Witch"-Legende

Von Bloober Team, den kreativen Köpfen hinter dem preisgekrönten "Layers of Fear"

Enthält Bonus Inhalte im "Good Boy" Paket

Quelle: Play3