Pokémon GO – Kumpel System soll umgekrepmelt werden

Mit dem kommenden Buddy Adventure Update möchten die Entwickler von Niantic das Kumpel System von Pokémon GO maßgeblich verändern. Euer “Kumpel-Pokémon” soll dann nicht mehr einfach nur neben euch her laufen und stumpf Bonbons sammeln, es wird mit dem neuen Update eher zu einer Art Haustier. Was wir damit genau meinen erfahrt ihr im Folgenden!

Werdet der beste Freund für euer Pokémon

Schon seit langer Zeit könnt ihr in Pokémon GO ein bestimmtes Taschenmonster eurer Sammlung zu eurem Kumpel machen, was allerdings bisher kaum bis keine Auswirkung auf das Spielgeschehen hatte. Ab und an gab es ein Bonbon für den Kumpel, mehr konnte man damit aber nicht machen. Das soll sich mit dem Buddy Adventure Update ändern. Ihr werdet damit in der Lage sein mit eurem Kumpel im AR+ Modus zu spielen und es zu füttern. Je glücklicher ihr euren Kumpel macht, desto höher steigt euer Freundschaftslevel, was wiederum bessere Belohnungen freischaltet. Insgesamt wird die Zuneigung deines Pokémons in vier Kategorien eingeteilt werden, die Niantic in der offiziellen Ankündigung wie folgt benennt:

Guter Kumpel: Euer Kumpel-Pokémon kann euch auf der Karte folgen! Außerdem seht ihr im Kumpel-Profil, wie es sich aktuell fühlt.

Euer Kumpel-Pokémon kann euch auf der Karte folgen! Außerdem seht ihr im Kumpel-Profil, wie es sich aktuell fühlt. Superkumpel: Habt ihr manchmal Probleme dabei, Pokémon zu fangen? Euer Kumpel-Pokémon kann euch bei Begegnungen mit wilden Pokémon vielleicht zu Hilfe kommen. Außerdem kann es Items sammeln, die euch auf der Pokémon-Reise nützlich sind.

Habt ihr manchmal Probleme dabei, Pokémon zu fangen? Euer Kumpel-Pokémon kann euch bei Begegnungen mit wilden Pokémon vielleicht zu Hilfe kommen. Außerdem kann es Items sammeln, die euch auf der Pokémon-Reise nützlich sind. Hyperkumpel: Euer Kumpel-Pokémon informiert euch über interessante Orte in der Nähe und hilft euch so beim Erkunden eurer Umgebung. Außerdem bringt es euch Souvenirs, die ihr im Kumpel-Profil ansehen könnt.

Euer Kumpel-Pokémon informiert euch über interessante Orte in der Nähe und hilft euch so beim Erkunden eurer Umgebung. Außerdem bringt es euch Souvenirs, die ihr im Kumpel-Profil ansehen könnt. Bester Kumpel: Ab diesem Kumpel-Level trägt euer Kumpel-Pokémon das Bester-Kumpel-Band, damit jeder sehen kann, wie nah ihr euch steht. Pokémon mit dem Status “Bester Kumpel” erhalten im Kampf einen WP-Boost, solange sie als Kumpel-Pokémon festgelegt sind.

Huch, Pokémon GO entwickelt sich!

Niantic arbeitet immer weiter am mobilen Gaming-Phänomen. Immerhin stehen nächstes Jahr noch umfassendere Änderungen zum Kampfsystem und die Einführung einer Multiplayer-Liga an. Es wird also höchste Zeit eure Sammlung aufzupolieren, um möglichst gut gewappnet ins kommende Jahr starten zu können! Ach und euer neuer bester Kumpel sollte dabei nicht zu kurz kommen.

Quelle: pokemongolive.com