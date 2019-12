Epic Games Store – “12 Days of Free Games” angekündigt

Seit Sommer des noch laufenden Jahres verschenkt Entwickler Epic Games jede Woche aufs Neue ein oder zwei kostenlose Spieleperelen an die Account-Inhaber im Epic Games Stores. Zum Jahresende und damit auch passend zu den Weihnachtsfeiertagen zieht der amerikanische Spieleentwickler nun noch einmal die Spendierhosen an.

12 Spiele an 12 Tagen kostenlos

So könnt ihr euch ab dem 19. Dezember im Epic Games Store bis zum Jahresende jeden Tag ein kostenlosen Titel sichern. Anstatt ab sofort auf einen wöchentlichen Rhythmus zu setzen, verschenkt man für die letzten Tage in 2019 insgesamt 12 Titel. Momentan können sich Account-Inhaber noch kostenfrei den Indie-Hit The Escapist sowie das Telltale Adventure The Wolf Among Us sichern. Passend zum Jahresende wird man auf der Vertriebsplattform ebenfalls den Holiday Sale ausrufen. Hier könnt ihr parallel zu den täglich kostenlosen Spielen ebenfalls Rabatte auf große Blockbuster im Store einheimsen.

