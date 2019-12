Ghost of Tsushima – Bislang größtes Projekt für Entwickler Sucker Punch

Ghost of Tsushima ist zum mittlerweile größten Projekt in der Geschichte von Entwickler Sucker Punch mutiert.

Der alteingesessene Enrwickler hat in Person von Communications Manager Andrew Goldfarb ein kleines Status-Update zu Ghost of Tsushima bekannt gegeben. Neben einem neuen Trailer erklärt Goldfarb das Actionspiel auch zum bislang größten Spieleprojekt des Studios.

Ghost of Tsushima ist riesig – das mit Abstand größte Spiel, das Sucker Punch je entwickelt hat. Unser Trailer beinhaltet kurze Einblicke in die lebendige und vielfältige offene Welt, die ihr erkunden werdet, aber das ist nur die Spitze des Eisbergs … Das ist ein großes Spiel für unser Studio (also … wirklich groß) und wir nehmen uns die Zeit, damit es richtig gut wird.