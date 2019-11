Stardew Valley – Großes Inhaltsupdate angekündigt

Die Farmimg-Simulation Stardew Valley wurde 2016 erstmals für den PC veröffentlicht. Kurz darauf folgten Portierungen des Erfolgs-Titels für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch sowie mobile Endgeräte. So wird der Indie-Hit fortwährend um neue Inhalt erweitert. Das nächste ausschweifende Inhaltsupdate steht laut aktuellen Aussagen nun in den Startlöchern.

Update 1.04 bringt neue Inhalte nach Stardew Valley

Das Update soll nach Aussagen von Entwickler Eric Barone, auch bekannt als ConcernedApe, noch in diesem Monat veröffentlicht werden. Inhaltlich wollte man allerdings noch nicht allzu viele Informationen bekannt geben. Vereinzelt gab Barone dennoch einige Hinweise. So sollen Spieler sich neben Bugfixes ebenfalls auf höhere Fangquoten beim Fischen sowie auf ein besonderes Ehe-Event freuen dürfen. Zudem verspricht man eine neue Screenshotfunktion, bei der es nun möglichst sein wird, die gesamte Farm abzubilden. Interessant wird außerdem die neue Karte Four Corners, die Fischteiche ins Spiel integrieren wird. Erscheinen soll das Update 1.04 am 26. November 2019.

Quelle: Xboxdynasty