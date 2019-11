Humble Monthly – Diese 3 Spiele könnt ihr derzeit vorab downloaden

Abonnenten von Humble Monthly dürfen sich jeden Monat vorab bereits über diverse Titel aus dem Line-up des Folgemonats freuen. Ab sofort dürfen sich Neueinsteiger als auch alteingesessene Kunden 3 Vorab-Spiele aus dem Dezember herunterladen.

SoulCalibur und Yakuza ab sofort spielbar

Wie jeden Monat wird das Line-up des Abo-Angebots Humble Monthly erst innerhalb laufenden Monats bekannt geben. Das Konzept beruht darauf, dass Kunden lediglich vor dem neuen Monat in das Abo-Modell einsteigen dürfen. Heißt also: Verbrauchen erwerben diverse Spiele nach dem Wundertüten-Konzept. Die Ausnahme machen hier meistens zwei Spiele, die die Verantwortlichen hinter dem Humble Monthly bereits im Vormonat bekannt geben und gleichzeitig schon für Abonnenten als spezielles Schmankerl zur Verfügung stellen. Wer sich also derzeit für ein Abo interessiert, kann sich nun den Prügel-Hit SoulCalibur VI, die Neuauflage Yakuza Kiwami sowie den Indie-Erfolg My Time At Portia freuen. Die restlichen Inhalte des Dezember-Line-ups werden wie gewohnt erst im laufenden Monat bekannt gegeben.

Quelle: Humble Bundle