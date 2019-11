Diablo IV – Blizzard plant Onlinezwang

Diablo IV ist nicht mehr nur ein Traum der treuen Community, sondern endlich Realität – irgendwann in den nächsten Jahren. Nach der großen Ankündigung der heiß ersehnten Fortsetzung der Diablo-Reihe, auf der Blizzcon 2019, kommen immer mehr Details zum klassischen Dungeon Crawler ans Tageslicht. Der jüngsten Ankündigung Blizzards zur Folge, planen sie ein Online-only Modell für Diablo IV.

Diese Information beziehen wir aus einem GameSpot Bericht, der explizit aussagt, das Diablo IV nicht offline spielbar sein wird. Dem Bericht zufolge, antwortete die Lead Designerin Angela Del Priore, auf die Frage, ob Diablo 4 einen Offline-Modus besitzen wird wie folgt:

We are not going to support an offline mode. But as I said before, nothing in Diablo 4 is going to require partying up. You can play solo and dungeons are private. Campaign quest areas will remain private.