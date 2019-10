Battlefield – Kein neuer Ableger für 2020 angedacht

Das Battlefield-Feanchise wird im Jahr 2020 überraschend eine Pause einlegen.

Im kommenden Geschäftsjahr wird uns kein neuer Battlefield-Teil ins Haus stehen. Dies verkündet EA nun im Rahmen einer Investorenkonferenz. Demnach wolle man den nächsten Ableger erst im Geschäftsjahr 2022 auf den Markt bringen. Dies entspräche dem Zeitraum vom April 2021 bis zum März 2022.

Indes soll der jüngste Ableger Battlefield V weiter optimiert und mit neuen Inhalten unterfüttert werden. Darüber hinaus rückt auch Respawns Apex Legends weiter in den Fokus von Publisher EA. Zuletzt hatte man satte 70 Millionen Spieler für den Shooter verzeichnen können.

Apex Legends has officially hit 70 Million players worldwide! We are constantly so humbled and thankful for all of your support. ❤ pic.twitter.com/GUn1AabqC8

— Apex Legends (@PlayApex) October 29, 2019