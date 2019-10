Nioh 2 – Inhalte der Beta bekannt gegeben

Auch wenn Nioh 2 weiterhin kein konkretes Releasedatum spendiert bekommen hat, steht die Beta zum fordernden Action-Adventure bereits in den Startlöchern. Zur Testphase, die im November anlaufen soll, sind nun neue Informationen bekannt gegeben worden.

Was erwartet uns in der Nioh 2-Beta?

Entwickler Team Ninja gab nun via Twitter erste Infos zur bevorstehenden Beta von Nioh 2 bekannt. Demnach werdet ihr in der Testphase dem bekannten Yokai (siehe Bild unterhalb) entgegentreten können. Dieser soll über eine überaus schnelle Angriffstaktik verfügen. Wer es schafft den Boss zu bezwingen, kann sich im fertigen Spiel über das zusätzliche Item Demon’s Proof freuen.

Zudem soll mit Burg Sunomata in der Präfektur Gifu ebenfalls eine völlig neue Stage zur Verfügung stehen, die ihr euch in der Beta genauer zu Gemüte führen dürft. Nioh 2 soll bereits Anfang des kommenden Jahres veröffentlicht werden, ein konkretes Releasedatum gibt es bislang noch nicht.

