Final Fantasy VII Remake – Auf der EGX Berlin spielbar

Auch Square Enix lässt sich die EGX Berlin in diesem Jahr nicht entgehen und bringt gleich das heißerwartete Final Fantasy VII Remake mit.

Gameplay-Demo von der gamescom

Mit insgesamt 18 Hands-On Stationen wird Final Fantasy VII Remake in diesem Jahr auf der EGX Berlin vertreten sein. Besucher können den Rollenspielhit in Halle 7 an allen drei Tagen der Messe ausgibieg anspielen.

Die Reaktion unserer Fans auf die spielbare Demo von FINAL FANTASY VII REMAKE auf der gamescom in Köln war fantastisch. Wir freuen uns umso mehr, dieses Erlebnis nun auch in die Hauptstadt zu bringen.

Verfügbar ist also einmal mehr die bereits von der gamescom bekannte Gameplay-Demo. Die EGX Berlin öffnet ihre Pforten vom 1. November bis zum 3. November.

Quelle: Playfront