Pokémon Schwert und Schild – Switch Online Abo benötigt für Onlinefunktionen

Der Release von Pokémon Schwert und Schild steht vor der Tür und viele Fans fragen sich, ob sie neben dem Spiel noch zusätzlich Nintendos Abo-Service dazukaufen müssen. Denn was wäre ein Pokémon-Spiel ohne das Tauschen und Kämpfen mit anderen Trainern rund um den Globus? Nachdem Hinweise in der Spielbeschreibung darauf hingedeutet haben, dass es auch ohne den Abo-Service von Nintendo gehen würde, hat Nintendo sich nun dazu geäußert: Für die Online-Funktionen in Pokémon Schwert und Schild ist ein Switch Online Abonnement nötig. Bei den Hinweisen in der Spielbeschreibung handelt es sich nur um die Option, ein Abo für diesen Online-Service direkt aus dem Spielmenü abschließen zu können.

Was bringt ein Nintendo Switch Online Abo noch?

Neben der offensichtlichen Funktion, Nintendo Switch Games online spielen zu können, haben Abonnenten von Switch Online auch Zugriff auf mehrere NES Titeln. Hinzu kommt die Möglichkeit, Daten in einer Cloud zu speichern, ähnlich wie bei Playstation Plus. Zudem gibt es immer wieder exklusive Angebote und Rabatte für Mitglieder des Abos. Setzt man das Angebot der Nintendo Mitgliedschaft in einen direkten Vergleich mit der Konkurrenz, so wirkt Switch Online jedoch etwas schwach. Tripple A Titel, die man monatlich geschenkt bekommt, sucht man hier vergebens. Aber immerhin ist die Switch Online Mitgliedschaft günstiger als bei der Konkurrenz. Wer die Online-Funktionen in Pokémon Schwert und Schild nutzen möchte, kommt jedenfalls nicht um eine Mitgliedschaft herum.

