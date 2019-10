Life is Strange 2 – Arbeiten an Episode 5 fast abgeschlossen

Das Episodenabenteuer Life is Strange 2 soll Anfang Dezember ihr Ende finden. Nun hat sich Entwickler Dontnod Entertainment zum derzeitigen Entwicklungsstand geäußert.

Life is Strange 2 kommt Anfang Dezember

Demnach soll das französische Studio mit dem grundlegenden Arbeiten an der fünften und finalen Episode von Life is Strange 2 fertig sein. Derzeit muss lediglich das Feintuning inklusive des Bugfixings abgeschlossen werden. Demnach kann der Release der fünften Episode der zweiten Staffel Life is Strange pünktlich am 3. Dezember erwartet werden. In diesem Zusammenhang meldete sich Art Director Michel Koch via Twitter noch einmal zu Wort und gab zu verstehen, warum die Releasezeiträume zwischen den einzelnen Episoden so weit auseinanderliegen. Demnach musste für die Reise von den Brüdern Sean und Daniel überdurschnittlich viele Schauplätze programmiert werden. Im Vergleich zum Vorgänger, wo lediglich eine Stadt als Umgebung genutzt wurde, bildet Life is Strange 2 zahlreiche Schauplätze ab.

Quelle: hardcoregamer.com